高虹安涉貪案一審無罪 吳靜怡：韓國瑜任內法制局成關鍵轉折

[Newtalk新聞] 台灣高等法院昨日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，法院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。對此，政治評論員吳靜怡今（17）日質疑，高虹安一審涉貪污罪，但二審居然變無罪，立法院長韓國瑜任內法制局成為案情重大轉折點。

吳靜怡說，高虹安案一審認定其涉貪污罪（詐取助理費約46萬元），判處7年4月徒刑，但二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判刑法第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴，這不是完全無罪，而是貪污罪不成立，轉為較輕的罪名。

她指出，判決逆轉的主要原因，據消息指出是法官對立院組織法有疑問時，立法院的法制局可以化身為憲法法庭擁有解釋法律的權利？讓法官透過「立法院函覆高院」文件來認定助理費及加班費的本質為「立法委員補助費」，而非純人事費，可由立委統籌彈性運用，也因此，高虹安等人浮報薪資及加班費的行為，雖有不實登載，但欠缺貪污犯意，不構成詐取公款。

吳靜怡提到，韓國瑜請記得，睡醒之後，趕快提供記者朋友們「立法院函覆高院」的那份文件，全台灣都在等待，看看立院是不是有指導司法辦案，如果韓國瑜的法制局認同立法院公費助理是立法委員補助的延伸，那委員會館的電費、國際交流費跟選民服務經費應該直接匯款給立委吧。

她也說，有人笑韓國瑜當院長像是國民黨團總召傅崐萁的小弟，錯！韓國瑜所管理的法制局已經相當法院！簡直是奇觀。

