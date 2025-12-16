高虹安涉貪無罪重獲參選資格！2026蓄勢待發再戰新竹市長 有望成藍白合示範區

因涉詐助理費遭停職的新竹市長高虹安，二審判決出現逆轉，有望再披戰袍參選新竹市長，也為2026藍白合注入一劑強心針。（資料照片／翻攝自高虹安臉書）

因涉詐助理費遭停職的新竹市長高虹安，二審判決出現逆轉，貪汙部分無罪，讓她有望再戰2026新竹市長選舉。國民黨組發會主委李哲華先前就曾鬆口，高虹安屬於現任優先，藍營會禮讓，若高虹安不選或不能選，才會納入協調機制。如今高虹安重新獲得參選資格，蓄勢待發，有望再替民眾黨守下城池。

停職中的高虹安於2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最終以9萬多票順利當選。不過，高虹安上任不久後，就被指控在立委任內涉詐領助理費，遭檢調單位偵辦，高虹安一審遭判7年4月，並遭內政部依法停職。

而高虹安在停職期間，仍積極經營地方，經常與議員及當地里長走訪市場，在反罷免期間也與國民黨合作愉快，最終更獲得超過12萬多張不同意罷免票，可見其聲勢、支持度絲毫未減。

針對2026新竹市長選戰，國民黨組發會主委李哲華先前也曾鬆口，高虹安屬於「現任優先」，若她確定參選，國民黨就會禮讓，屆時高虹安不選或不能選，才會納入藍白協調機制。

如今高虹安不僅挺過反罷免，貪汙官司二審裁定也出現大逆轉，遭撤銷7年4月刑期且不必褫奪公權，重新獲得參選資格，也意味著她有望在明年地方大選捲土重來，再戰新竹市長寶座，也為2026藍白合注入一劑強心針。

至於民進黨方面，包括民進黨新竹市議員陳建名，以及先前曾披上綠營戰袍參選立委的陽明交大教授林志潔，都被視為可能人選，但傳林志潔傾向選立委，對選市長興趣不大。

此外，藍營內部先前曾評估，若高虹安官司出現變數，最後民眾黨派出代理市長邱臣遠，國民黨就會推派自己人選，其中國民黨新竹市立委鄭正鈐當時拿下11萬多張不同意罷免票，遠超過2024當選立委的票數，成為最有可能人選。

如今高虹安獲得參選資格，蓄勢待發投入新竹市長選戰，不僅有望再替民眾黨守下本命區，也讓2026新竹市長選情更添戲劇性。



