高虹安涉貪脫身拚連任，專家看好竹市藍白合機率「99.9%」

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審被重判7年4個月，市長一職也因此停職，但二審出現大逆轉，貪汙部分改判無罪，讓高虹安暫時從官司風波中脫身，火速回鍋新竹市府，並展現連任意願，藍營也有意禮讓。專家認為，這樣的情勢發展，有利於接下來的「藍白合」，藍白共推高虹安參選新竹市長已「99.9%確定。」

目前民眾黨執政的地方縣市，有新竹市、金門縣兩地。特別是新竹市，由於是民眾黨「精神領袖」柯文哲的故鄉，也是首個民眾黨拿下執政權的縣市，被視為此次藍白合能否成功運作的指標城市。

廣告 廣告

而新竹市的藍白合，可能也將牽動嘉義市、宜蘭縣、六都的新北市的藍白選戰布局。這四座城市，普遍被視為未來藍白合的指標城市。

在高虹安總算回任市長職務，並全力爭取連任後，專家普遍看好接下來的藍白合情勢。台北大學公行系教授劉嘉薇受訪指出，新竹市是2026年地方大選中，民眾黨最想拿下的縣市，而觀察高虹安自貪汙案脫身後的一系列舉動，都顯示高虹安想告知選民「我回來了」，表態連任的意願強勁。

禮讓高虹安選竹市，專家認為有三原因

文化大學廣告系教授鈕則勳也指出，高虹安回歸後，藍營黨中央隨即表態願意禮讓高虹安後，黨內雖有其他人表態參選，但預期這不會影響未來新竹市的藍白合大勢，主要有三個原因。一是藍軍表態參選的選將，實力、人脈與知名度，與高虹安相差太大，形勢比人強的狀況下，就算竹市藍軍基層有意見，但只要反對意見不大，高虹安即輕舟已過萬重山。

二是藍軍將新竹市禮讓給民眾黨，若再把目前也無強將的嘉義市禮讓給白營，既可展現合作的誠意，更能將兩市的禮讓，掛鉤宜蘭縣、新北市的談判，增加談判籌碼。之後，宜蘭縣跟新北市的藍白合遊戲規則，就可由藍營決定。

最後是假如新竹市、嘉義市、宜蘭縣、新北市這幾個選區都能敲定，未來藍白合就不太會有變數，對國民黨主席鄭麗文來說，也有維穩效果。

鈕則勳分析，若2026年藍白不合，導致藍軍掉了幾個縣市，鄭麗文勢必會被逼宮，透過新竹市、嘉義市兩個縣市和民眾黨談合作，對藍軍地盤的維穩，將有很大的效果；而新竹市是這些城市中，藍軍最好跟白軍談的，「若連新竹市若都沒有辦法快速搞定，藍軍就真的不用玩了。」

他說，國民黨禮讓新竹市給民眾黨，在高虹安目前貪汙二審無罪、復職回歸的狀況下，是一種「順水人情」的動作，既可增加籌碼，也能展現誠意，認為「藍白共推高虹安參選新竹市長的機率，高達99.9%。」

2026年藍讓白，2028年或換白讓藍

專家也認為，除了2026年的地方大選，這次的藍白合，可能也會與2028年的總統與立委選戰掛鉤。劉嘉薇分析，若2026年藍白在地方的選舉整合順利，2028年的總統大選，到時候可能是「藍正白副」，或甚至白營就直接不選，因此，所謂的藍白合，「不見得只是國民黨讓，可能沒那麼簡單。」

她認為，只要民眾黨在2026年的選戰中拿下幾個地方執政權，就算白營2028年不角逐總統寶座，整個黨也不會面臨泡沫危機。或者，2028年的立委選戰，藍白可共提不分區立委名單，把「柯文哲（民眾黨精神領袖）、黃國昌（民眾黨主席）放進名單，不一定要在第1名，放在第8、9名衝票數，」也依然可展現民眾黨的政治實力。

2025年歲末，藍綠白三黨紛紛對2026年底的地方大選進行布局，藍白兩黨的高層互動頻繁，讓外界看好接下來藍白合發展，但仍有不少藍營基層持不同意見，也讓藍白之間的合埋下變數。而不論藍白之間合或不合，都勢必牽動未來的政治情勢。