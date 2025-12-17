高虹安涉貪逆轉勝 林岱樺：別讓冤案成政治鬥爭工具

民進黨立法委員林岱樺今日在高雄福華飯店舉行政策說明會，盤點居住、交通、長照等十項市民苦惱問題。施書瑜攝



新竹市長高虹安助理費案，昨二審逆轉勝，改判貪污無罪，引發關注。同樣身陷助理費爭議的立法委員林岱樺今（12/17）表示，她一向依法依規、公款公用，未有任何款項流入私人口袋，堅持無罪辯護，現行助理費制度存在高度模糊與風險，呼籲社會正視改革，明確規範，別讓冤案成政治鬥爭工具。

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審被依《貪污罪》判處有期徒刑7年4月，並依法停職，案件上訴二審後出現重大逆轉，高等法院昨日指出，依立法院函文說明，立法院助理所領取的酬金與加班費，本質上屬於對立委的補助費，立委得以統籌運用與分配，認定高虹安涉貪部分無罪，僅依偽造文書罪判6月徒刑，可易科罰金。

有意挑戰民進黨高雄市長初選、同樣身陷詐領助理費的立委林岱樺受訪表示，她一貫的原則就是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢流入個人私人口袋，也不存在所謂人頭助理。

林岱樺直言「別讓冤案成政治鬥爭工具」，高等法院的判決再次凸顯現行《立法院組織法》對立委助理費核銷與使用規範存在高度模糊性，讓立委長期暴露在法律風險之中。

林岱樺強調，立委聘用助理協助問政與服務選民，本不該成為政治陷阱，呼籲社會各界正視制度缺失，盡速釐清助理費認定標準，推動制度合理化與透明化。

