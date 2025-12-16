高虹安涉貪逆轉！四叉貓大喊崩潰 質疑「大水庫理論」成脫身關鍵

政治中心／林昀萱報導

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院16日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。針對判決網路紅人四叉貓直呼崩潰，質疑使用「大水庫理論」幫助理費除罪化，引發討論。

一審法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。高虹安及檢方均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審高等法院16日宣判，依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。

判決逆轉，四叉貓在臉書崩潰解讀高等法院新聞稿列出三點。第一，高院判決指出，高虹安跟助理談好月薪7萬，但卻跟立法院申報8萬元，這部分是使公務員登載不實罪，有期徒刑六個月（可易科罰金18萬）。第二，雖然助理多領到薪水後有回捐給高虹安當公積金，但助理費用途本就是拿來補貼立委的財力不足，所以不算貪汙。第三，助理們總共回捐給高虹安46萬元，但扣掉助理加班費以及一些公用花費，只剩下11萬元是被高虹安拿去私用，然後高虹安私聘助理就花了16萬元，超過從公積金拿去私用的11萬元，算起來高虹安還倒貼5萬元，所以無罪。四叉貓直呼：「我應該沒有理解錯誤吧？沒有吧？用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」

「大水庫理論」源自前總統馬英九特別費案，意指鈔票的流通性與不記名特性，使得特定款項（如特別費）的支出難以追溯到具體單張鈔票，將特定用途的資金視為一個混合體「大水庫」，只要總額與來源匹配且有收入，支出就難以細分來源。大水庫理論常被用在探討政治人物金流。

