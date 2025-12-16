高虹安涉貪 二審改判無罪

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費，去年7月一審被判7年4月，內政部並依《地方制度法》停職，昨二審逆轉改判貪汙部分無罪。（本報資料照片）

停職中的新竹市長高虹安，被控於民國109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。二審台灣高等法院16日判決大逆轉，認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，且她支付私聘助理等費用已逾檢方指控的詐領金額，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。高虹安依法可復職，這將對藍綠白三黨在新竹市長的選舉布局造成影響。

支付助理費 超過被控詐領金額

新竹市府民政處昨日在第一時間向內政部提出復職申請，高虹安應很快就可回到市府辦公。內政部說，收到復職申請書後，依法辦理。市長室外已擺滿許多支持者、立委致贈的祝賀花籃。代理市長邱臣遠說，市府已做好交接和工作分配，以準備高虹安的復職。

本案同案被告，一審將高立委時期4名辦公室主任、「小兔」黃惠玟等3人，依貪汙罪判刑1至2年，緩刑3到5年不等，但二審高院同樣認定只構成偽造文書罪，將王郁文判刑3月、黃惠玟判刑4月、陳奐宇判刑2月，3人都可易科罰金，並各獲緩刑2年，助理陳昱愷二審仍無罪。本案只有檢察官能提上訴，高虹安4人都不能上訴，台灣高檢署昨表示，收到判決後再研議是否上訴。

高虹安近期已受邀出席地方活動，甚至在市府行程露面。她獲知判決後表示，高院合議庭已明確認定，在相關案件中，她並無貪汙不法，她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再回應。

檢方能提上訴 高等4人都不行

高虹安當年因民眾黨提名為不分區立委並順利當選，成為政壇閃亮明星。111年選上新竹市長，但被檢舉立委任內涉及詐領助理費，112年遭北檢起訴，去年7月一審判刑7年4月，內政部依《地方制度法》停職，她也退出民眾黨。台灣高院昨日進行二審判決，民眾黨多位人士皆到場聆判、聲援。民眾黨主席黃國昌說，二審判決終於還高虹安清白，希望檢方不要再上訴。

檢方指控，高虹安109年起聘用黃惠玟，黃依其指示，向立院浮報酬金為基準計算、請領當月加班費，浮報加班費共詐領11萬6514元。但高虹安供稱，她首次擔任立委，立法院公費助理制度又缺乏具體明確的運用規範，辦公室零用金制度並非她首創，在黃惠玟建議下，沿用監察院前祕書長李俊俋任立委期間的公積金制度，沒有貪汙詐取財物。

民眾黨聲援 樂見判決還高清白

一審不採信高的辯詞，依貪汙罪重判。但二審高院審理後，依立法院函覆提供的「立委薪資發放明細表」、「立委加班費發放明細表」資料，認定公費助理薪資部分，每月每一立委無論聘雇助理8人、9人、13人或14人，除極少數例外，幾乎全部「領滿」所編列的42萬4360元，「目的是要領滿，回歸零用金。」

高院判決指出，立委普遍的認知與實際作業，對於公費助理經費之立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」性質，檢察官起訴高虹安共詐得11萬6514元，但扣除黃惠玟、陳奐宇及王郁文實際應得的加班費，高還有支付所聘公費助理李忠庭及私聘助理蔡維庭的費用，支出超過檢方指控的詐領金額，不構成貪汙罪。

不過，高虹安與助理約定較低的薪資卻向立院多申報，構成使公務員登載不實事項於公文書罪，判刑6月，可易科罰金。