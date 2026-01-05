高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光

政治中心／徐詩詠報導



新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。





高虹安涉詐助理費「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光

高虹安涉貪遭北檢傳訊後獲交保，一審判刑7年4月。（圖／民視新聞資料照）回顧高虹安遭北檢起訴原因，在於她於2020年2月1日至2022年12月25日任民眾黨不分區立委期間，涉嫌與助理黃惠玟等人虛報或浮報助理薪資與加值班費，合計詐得46萬餘元。北院一審認定高虹安涉貪11萬6514元，依利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實罪，判刑7年4月。不過在二審環節，高院採信立院函覆意見，認立委公費助理經費性質屬「實質補助、彈性勻用」，並非屬公款侵占或詐取財物，才讓高虹安就貪汙費部分獲判無罪。



二審貪污獲判無罪後，高虹安隨即申請復職，返回新竹市府上班。（圖／民視新聞資料照）根據《自由時報》報導，二審判決結果曝光後，高檢署認為高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，認為二審判決結果違背法令；此外，先前同樣獲判無罪的前法務主任陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由亦成立，因此一併提起上訴

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

