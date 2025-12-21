高虹安滿血回歸是惡夢？ 她曝黃國昌背脊發涼︰如意算盤被新竹風吹翻？

記者李鴻典／台北報導

新竹市長高虹安18日上午復職後出席公開行程，媒體問及是否會與藍營合作在竹市競選連任，她說，將拜會民眾黨、國民黨主席，有詳盡決定再對外說明。資深媒體人詹凌瑀直呼，國昌老師的如意算盤，是不是被新竹風城吹翻了？

詹凌瑀表示，最近看新聞，覺得心裡最苦、背脊最涼的，恐怕不是民進黨，而是我們每天在那裡喊太離譜了的國昌老師。

詹凌瑀說，大家想想看這個畫面有多尷尬，高虹安現在二審大逆轉，滿血回鍋新竹市政府。這代表什麼？代表人家可是有將近十萬票民意基礎、手握行政資源、還能編預算的「真諸侯」。在新竹那一畝三分地，甚至在民眾黨的地方派系裡，她講話的份量，絕對比那位只會開直播的黨主席來得大聲。

說真的，這對黃國昌來說簡直是惡夢。詹凌瑀指出，他原本打的算盤可能是想趁著黨內真空，把自己塑造成唯一的救世主。結果現在頭上有個剛回歸的太上皇柯文哲，旁邊又殺出一個只聽郭台銘和柯文哲話的女王高虹安。這兩個人一夾擊，黃國昌瞬間就變成了局外人。

最慘的是時間點。明年二月一到，黃國昌就要履行承諾離開立法院。這意味著什麼？意味著他連最後一個可以咆哮的舞台都沒了。詹凌瑀認為，以後他既不是立委，也沒有縣市首長的實權，就只是一個沒薪水、沒公職、仇恨值還特別高的「陽春黨主席」。試問，當高虹安在市府發號施令、培養自己的高家軍時，黃國昌能幹嘛？在黨部開記者會嗎？還是繼續在直播裡取暖？

詹凌瑀說，一個是有地盤、有子弟兵的實力派；一個是跨不出淡水河、人氣只能靠網路的空軍總司令。這場戲演到最後，誰才是黨內真正的太陽，誰又是隨時可以被切割的流星，答案其實已經很明顯了。

詹凌瑀還說，國昌老師，趁著這兩個月還在立法院，多喊幾聲吧，畢竟以後要讓人聽見你的聲音，可能真的會越來越難了。

