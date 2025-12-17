高虹安滿血回歸！明早8點半發表復職重大談話

新竹市長高虹安因貪汙案停職中，法院二審判決無罪，並預計於明（18）日復職，她將於早上8點半於市府一樓大廳發表公開談話。

新竹市長高虹安將於18日復職。（圖/資料照）

高虹安因任立委期間涉助理費案，二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，新竹市政府16日第一時間已向內政部申請，高虹安今（17）日上午也表示，對於復職一事，希望是愈快愈好，而下午3時許，高虹安表示，內政部已回函，她預計明（18）日上午將重新回市府崗位上打拚。

高虹安表示，內政部已回函，她預計明日上午將重新回市府崗位上打拚。（圖/資料照）

而新竹市政府剛剛也發新聞稿指出，高虹安將於明日上午8點半，返回新竹市政府復職，並於市府一樓大廳發表公開談話。

高虹安因貪汙案，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安立即遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。二審昨天大逆轉，撤銷貪汙罪判決，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，貪汙罪撤銷不但讓高虹安沉冤得雪。

