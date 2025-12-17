高虹安火速復職 內政部：劉世芳已簽公文

▲新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，昨天二審判貪污無罪。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院昨天逆轉貪污罪為無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。對於復職新竹市長進度，內政部長劉世芳今（17）日上午表示，昨下班左右已接到竹市府來函，公文正在簽辦當中。內政部下午證實，劉世芳已簽批復職公文。

劉世芳今天上午受訪時表示，內政部在昨天下班接到新竹市府的函，表明要回復新竹市長職務，依據《地方制度法》第78條在簽辦中，內部完成整個簽辦程序時，會相當快。



據《中時新聞網》報導，高虹安表示，今天下午3點多已收到內政部的復職回函，她預計明天上午就會回到市府上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。



稍早內政部也證實，劉世芳已簽批復職公文。劉世芳下午受訪時也表示，上午審完詐防條例後，中午已簽署公文。至於何時復職，劉世芳說，她已經簽了，新竹市政府自己處理。

