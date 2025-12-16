高虹安無罪三部曲曝光！林楚茵公布解套劇本：改天顏寬恆也能用

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前民眾黨新竹市長高虹安涉貪案今(12/16)二審大逆轉，改判6個月得易科罰金18萬。對此，民進黨立委林楚茵質疑，從立院法制局報告、藍委陳玉珍提案助理費除罪化，再到高院引述立院說法，判高虹安貪汙無罪，根本是一套歪理從頭用到尾，量身打造的解套劇本。

前民眾黨新竹市長高虹安，資料照

高虹安因擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，一審依貪汙罪判處7年4月，二審高院宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬，可上訴，因一審有罪而遭停職的高虹安說，會依法完成市長復職程序。內政部則回應，依規定可申請復職，內政部將於收到其復職申請書後依法辦理。

廣告 廣告

林楚茵指出，看完高院新聞稿才發現，高虹安案真是好大一盤棋，先是立法院法制局報告說助理費是「公費補助立委」，接著陳玉珍提案「貪污助理費除罪化」，最後高院引述「立法院說法」判高虹安貪污無罪。

林楚茵批評，此案根本是法制局當寫手、陳玉珍配合演、高院照單全收，同一套歪理從頭用到尾，根本是量身打造的「解套劇本」。

林楚茵表示，《立法院組織法》沒有一條說「助理費是補助立委」，法制局報告可以改變法條解釋？法院就能拿來當判決依據？今天救高虹安，改天救藍委顏寬恒，以後誰「貪污」都能拗成「合法補貼」，明明是保障國會助理的法律，卻被扭曲成貪污護身符。

更多FTNN新聞網報導

高虹安涉貪案二審大逆轉！內政部：可申請復職

日防衛大臣直言中國軍事預算成長7倍！林楚茵：反觀藍白封殺1.25兆國防預算

2026地方選舉出奇招？時代力量宣布：明年將徵召素人參政

