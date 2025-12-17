高虹安無罪判決出爐 江和樹：2026新竹「藍白合」勢在必行

台中市議員江和樹。（江和樹提供／李京昇台中傳真）

新竹市長高虹安因涉貪汙、詐領助理費案遭起訴，台灣高等法院昨日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪。對此，民眾黨中央委員江和樹今天表示，這對民眾黨而言更是一劑強心針，下屆新竹市長選舉，「藍白合」是必要的方向，相信國民黨在主席鄭麗文領導下，具備政治智慧，而2028年「下架民進黨」，更是民眾黨與國民黨共同的目標與期待。

江和樹說，高虹安案件一開始，社會大眾對民眾黨多半抱持質疑、懷疑的態度，但隨著判決結果出爐，如今已逐漸轉為信任，甚至產生同情。他也提到，面對2026年地方選舉，除了高虹安的影響力外，民眾黨仍將面臨柯文哲相關案件的判決，期盼司法能夠獨立、公正，並朝向無罪的結果發展。

江和樹表示，高虹安所承受的壓力，讓人不禁思考，若是一般人是否能夠撐得過來？但高終究挺過低潮。對於民眾黨過去未能給予她足夠支持，他認為黨內確實需要自我檢討；不過，民眾黨的地方組織如今已不可同日而語，與過去相比有明顯成長，他對2026年在各地的選舉表現抱持樂觀態度。

他也強調，高虹安的聲量與政治智慧值得珍惜，「藍白合」是必然的選項，而2028年下架民進黨，正是藍白雙方共同的期待；他說，台灣近期景氣低迷，民眾「哀哀叫」，但民進黨卻仍專注於政治操作，沒有真正為百姓著想，甚至在政論節目上持續硬拗，他也反問「不相信司法，要相信誰？要相信賴清德嗎？」

