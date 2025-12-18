高虹安無罪藏內幕？遭疑韓國瑜幫解套 蔡正元批綠「用法律打壓反對黨」

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；綠營人士質疑，立法院函文解釋「助理酬金屬於立委補助費性質」被視為案情逆轉的主因，立法院長韓國瑜是否在幫忙解套？前立委蔡正元強調，韓國瑜只是實話實說，關鍵在於承審法官願意遵守法律原則。

蔡正元在《大新聞大爆卦》節目中指出，函文解釋「助理酬金屬於立委補助費性質」只是韓國瑜在實話實說，沒有必要連結到是否要幫高虹安。蔡正元不諱言表示，只要承審法官願意遵守法律原則，這樣的判決本來就是意料之內的。

前立委蔡正元還原立法院韓文的用意。（資料照，柯承惠攝）

「法律的道理就是這樣子，你不能故意扭曲法律的道理再羅織入罪」，蔡正元強調，當初高虹安一審被判貪污，自己就有幫忙喊冤，畢竟從法律原則上的推理邏輯來看，本來就沒有問題。蔡正元坦言，雖然多講幾次可以更清楚的把立場傳達給法官，但也不能排除有些法官就是會基於個人成見去作出判決。

蔡正元解釋，以前沒有公費助理的概念、第二屆的立委都是自己花錢請的助理，後來因為選區變大、選民增加，才以「法案助理」的名字聘請助理，後來為了釐清助理是立委的員工、而非立法院的員工，才統籌由立法院來辦理，回歸由立法院直接撥錢的體制；蔡正元也強調，立法院的這封信，只是整理整個制度的脈絡而已。

最後蔡正元也重申，民進黨不要再知錯不改，甚至動用法律來打壓反對黨、把憲法變成自己的工具，不然國家就完了。

