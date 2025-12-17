高虹安無罪、童仲彥被關 他揭違法關鍵

▲停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。（圖／新竹市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。精神科名醫沈政男指出，高虹安涉嫌助理費貪污案二審判決無罪，關鍵理由在於立委助理費屬於立委補助款，性質上不適用《貪污治罪條例》。此外，高虹安在助理費上的實際支出金額，最終高於請領金額，因此不構成不法得利。

沈政男說明，前台北市議員童仲彥適用《地方民代補助條例》，助理費由議會撥付，等同議會聘雇助理；高虹安則適用《立法院組織法》，助理費本質上直接撥給立委，再由立委自行運用聘僱助理，兩者法律性質不同。

沈政男指出，童仲彥案同樣適用「大水庫理論」，但在金流回補後仍留下5萬多元差額，因此遭判有罪。相較之下，高虹安在結算後助理費總支出高於請領，與台灣至今約200件地方民代案件中補足差額而獲輕判或無罪的結果一致。

沈政男表示，承審法官為釐清助理費性質，曾行文立法院詢問並提出釋憲申請。其後立法院回函確認助理費屬立委補助款，主計處分類亦相同，成為判決的重要法律依據。

