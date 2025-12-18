高虹安無罪 綠狂洗怎麼教小孩 侯漢廷提柯案嘲：青鳥又要發瘋

高虹安(右)被控貪污案判無罪讓青鳥崩潰，侯漢廷直酸，柯文哲(右)案會再崩潰一次。（示意圖／取自高虹安臉書）

新竹市長高虹安助理費案二審16日撤銷貪污罪，18日復職。但無罪判決引發綠營炸鍋，在社群狂洗「這樣我怎麼教小孩」文，引人側目。新黨台北市議員侯漢廷直言，要教好小孩，就別看民進黨散播的資訊，要看客觀事實而非盲信想像，否則柯文哲案恐要再發瘋一次。

侯漢廷18日在《大新聞大爆卦》節目直呼，「就是先不要看三民自！」也不要投給民進黨，這樣才能認真教小孩。否則都看青鳥講的，那你的小孩就會跟你說：那我讀書有什麼用？或者家長會跟小孩說讀書有什麼用、先來支持大罷免？或者小孩發生霸凌事件的時候，就告訴他對不起、都是因為爸爸要選高雄市長？所以要認真教育好下一代最好的方式，就是不要去看民進黨所散播的任何資訊！

廣告 廣告

侯漢廷強調，然後對於民進黨刪減教科書、刪減文言文這些事情，最好反其道而行！當綠營的下一代都（遭意識形態洗腦）變成了弱智，而我們的下一代，我們還能教他們背背唐詩、宋詞，看看文言文，增長自己的國學知識，這才有利於下一代好好競爭跟發揮。

侯漢廷指出，青鳥之所以會認為「這樣我怎麼教小孩？」這是因為大家對客觀事實的認知不一樣，對民進黨來說，想像中的真實才是真實！如果未來柯文哲被宣判無罪？那青鳥也要發瘋：為什麼無罪！這樣我怎麼教小孩？「但圖利偵辦到現在，就沒有證據啊！」

「（指控柯文哲收賄）沒有金流啊！」侯漢廷質疑，同樣地，高虹安案的客觀事實，青鳥又真的知道嗎？「比如說現在我們來評論林岱樺，我就不會講說：哎呀那個林岱樺一定是無罪！或：林岱樺一定是有罪！因為我不知道。我只知道，她被（綠當權派）打壓得很慘。」

侯漢廷直言，只能知道，林岱樺被「政媒合一」的背後力量打擊得很慘！但鄭文燦，我們比較能大概率地推斷，可能是有罪？因為金流都抓到了，錢就藏在他家。但高虹安也好、柯文哲也好，有查到錢就擺在哪裡嗎？沒有！

★未經判決確定，應推定為無罪。

【看原文連結】