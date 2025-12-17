高虹安無罪 醫讚法官 打臉法律背景青鳥：根本不會看時事

沈政男早就預言高虹安(左)無罪判決，打臉有法律背景的青鳥。右為綠委沈伯洋。（合成圖／示意圖／資料照）

新竹市長高虹安助理費案二審16日撤銷貪污罪，引發綠營炸鍋，在社群狂洗「這樣我怎麼教小孩」，綠委沈伯洋也發文批評法官見解。精神科醫師沈政男發文說明，稱讚承審法官不但沒有雙標還非常用心嚴謹，直批綠營人士根本不會看時事，連有法律背景的都如此。

高虹安判決出爐，綠委沈伯洋16日發文表示，法官針對立法委員貪污出現了完全嶄新的見解，很可能讓以後立委貪污就地合法，但是，這就是在整個法律系統裡面需要慢慢調和的狀況，最高法院與憲法法庭在這裡面也扮演重要的角色，「雖然後者已經被癱瘓了！」Threads上青鳥發文狂洗「這樣無罪？你要我以後怎麼教小孩？亂拿別人東西，還回去就好是嗎？」但反被不贊同的脆友意見留言淹沒。

沈政男17日發指出，為什麼前台北市議員童仲彥因助理費貪污被判有罪，申請再審時，跟高虹安同一案的法官卻不准？因為：童仲彥是台北市議員，適用《地方民代補助條例》，助理費乃從議會撥給助理，等於市議會聘雇給議員，但高虹安是立委，適用《立法院組織法》，助理費本來就是撥給立委，只因後來為了報稅的問題，改為撥給助理，因此本質上就是立委的補助款，由立委自行花用來聘雇。其實承審法官非常用心，為此案行文立法院詢問助理費性質，後來甚至寫了兩萬字的釋憲申請書，論證非常嚴謹，竟然也被駁回。

沈政男直言，根本沒有所謂法官雙重標準的問題！反而是憲法法院當初不願意釋憲，現在看起來還是歪理！說是，你審判乃使用《貪污治罪條例》與偽造文書罪，跟《立法院組織法》無直接關係。問題是，能不能適用《貪污治罪條例》，就得看《立法院組織法》！由此可知，綠營人士根本不會看時事，連法律背景的人都是如此，就因為被意識形態與政治立場蒙蔽了專業眼光。

