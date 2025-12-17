高虹安無罪 青鳥崩潰「怎麼教小孩」 林士峰：先遠離三民自

高虹安(左)被控貪污獲判無罪引發熱議。圖為7月反大罷免成功，高虹安與代理市長邱臣遠(右)合體謝票。（資料照）

新竹市長高虹安助理費案二審16日撤銷貪污罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高復職，內政部則在今天(17日)回函准予復職。但高被控貪汙判無罪引發綠營炸鍋，在社群狂洗「這樣我怎麼教小孩」文，藥師林士峰直酸，教小孩第一課，就是要遠離綠媒三民自！

高虹安判決出爐，綠委沈伯洋16日發文表示，法官針對立法委員貪污出現了完全嶄新的見解，很可能讓以後立委貪污就地合法，但是，這就是在整個法律系統裡面需要慢慢調和的狀況，最高法院與憲法法庭在這裡面也扮演重要的角色，「雖然後者已經被癱瘓了！」

附和親綠學者說法，Threads上青鳥發文狂洗「這樣無罪？你要我以後怎麼教小孩？亂拿別人東西，還回去就好是嗎」、「真的不知怎麼教小孩，公民課本說行政、立法、司法各自獨立制衡，結果這位法官判決前先去問立法院的意見」、「階級不同，不同命？要怎麼教小孩？」

藥師林士峰今(17日)發文直呼：教小孩第一課，就是要遠離三民自！不然會被黨國思想污染，連在野獨裁這種鬼話也講得出來？這些青鳥學者都是「相信政府相信黨」。說到怎麼教小孩，破壞民主秩序的賴清德，才是教壞小孩的最大阻礙，做人沒信用，講的承諾不斷跳票，長大只能當總統了：「不是票多的贏」、「不是繳了錢，軍機就會來」、「不是三讀通過的法案，就需要執行」。

其實Threads上反對青鳥的聲音更多「你也能教小孩，說話不算話的才能當總統」、「你只要教小孩，想進軍火，不管你原本做什麼，登記上去，就有機會」、「制度不完善是要改而不是拿來攻擊政敵」、「沒有金流證據的也說有罪、法院判沒罪的也不認，都給你們說就好啦」。

