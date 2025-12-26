高虹安無黨籍不適用藍白合作？ 李乾龍：她也是屬於民眾黨

國民黨今公告明年1/31改選中常委。周志豪攝



明年新竹市長選舉國民黨與民眾黨將藍白合作，藍將禮讓現任市長高虹安。但地方質疑，高已退出民眾黨，目前為無黨籍，是否適用藍白合範疇？國民黨副主席李乾龍今受訪回應，應該不會影響，「她也是屬於民眾黨」。

李乾龍說，雖然高虹安現在是無黨，但藍白合作應該仍會以她、從這個地方（指新竹市長選舉）先開始。

高虹安擔任立委期間涉詐領助理費，原一審認定犯貪污罪，但二審判決大逆轉，貪污無罪改判偽造文書罪，也讓高虹安日前依法復職。面對2026年新竹市長選舉，國民黨前發言人何志勇宣布參選，高虹安也尚未恢復民眾黨的黨籍，讓新竹市長是否能藍白合成外界關注的議題。

