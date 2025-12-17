高虹安獲內政部准予復職 18日返新竹市府上班

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府向內政部提復職申請。高虹安說，已收到內政部的復職函，明天上午返回市府報到上班。

台灣高等法院昨天依使公務員登載不實偽造文書罪，將高虹安判刑6月，得易科罰金，可上訴。由於符合地方制度法的縣市長得復職規定，新竹市政府昨天向內政部提出高虹安復職申請。

高虹安下午向中央社記者表示，稍早竹市府已收到內政部的准予復職回函，明天上午她會回到新竹市政府報到、開始上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。（編輯：林恕暉）1141217