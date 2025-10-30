高虹安率全國之先擴大至農會藥局使用 新竹市敬老愛心卡11月起加碼至800點
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導
新竹市政府持續推動市長高虹安「老幼共好、幸福友善」施政策略，積極擴大敬老卡與愛心卡的使用範圍，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」作為推動原則，成功提升整體使用成效。代理市長邱臣遠今（30）日宣布自今年11月1日起，敬老卡與愛心卡每月總點數將提升至800點，同時調高農會及藥局使用上限至200點，期望讓長輩與弱勢族群享有更多便利與照顧，持續打造溫暖宜居的幸福城市。
邱臣遠表示，高虹安相當重視長者福利，市府持續優化「敬老卡及愛心卡」的使用便利性與多元性，自112年起積極擴充卡片功能，將使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，讓長輩與身障朋友的日常生活更加便利。目前敬老卡持卡人數已達6萬1490人，佔竹市65歲以上老年人口的85%，今年累計服務人次突破171萬，使用點數率也從112年的8%顯著提升至今年8月的40%，充分展現政策推動的成果與市民的高度肯定。
邱臣遠指出，市府接續以「幸福5環」作為施政主軸，其中在「強社福」的推動方向下，經精算財政狀況後，決定自11月起將敬老卡與愛心卡每月點數由原本600點提升至800點，同步調高長輩最常使用的農會與藥局點數上限，由原100點增至200點。市府也積極進行各通路系統修正與功能驗測，確保長輩與身心障礙朋友能如期享有福利。他強調，此次調整不僅回應民眾期待，更展現市府持續完善長照與社福政策的決心。
社會處表示，敬老卡及愛心卡擴大至農會及藥局使用是高虹安上任後，率全國之先推出的重大社福政策。此次除總點數提升與農會、藥局使用上限調整外，其餘使用規則均維持不變，民眾「無須」前往各區公所更換卡片即可直接使用，方便又安心。市府將持續精進各項社福措施，落實照顧長輩與身心障礙朋友的承諾，讓關懷更貼近生活、幸福更加有感，打造人人都能安居樂活的友善城市。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫
陳素月提「黑水虻」處理廚餘 全國利用率僅1.2%要求政府加強推動
【中正一好辛苦2-1】遇陳抗常領「星光票」站足20小時 基層警最怕重演太陽花事件
