高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標

新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。

被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾11萬元的高虹安，去（2024）年7月26日台北地方法院一審依《貪污治罪條例》重判7年4月徒刑，褫奪公權4年，內政部也於當日下午1時許依《地方制度法》停止高虹安市長職務，並由副市長邱臣遠代理。

針對高虹安復職進度，劉世芳17日備詢前證實，16日下班前接到新竹市政府來函，若完備其他簽辦程序，整個時程會相當快。王鴻薇則透過臉書指出，內政部當年在一審宣判當日立即發函將高虹安解職，反觀如今宣判無罪，高虹安也立刻申請復職，卻還在走公文當中，「內政部真的雙標啊」。

