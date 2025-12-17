高虹安申請復職 劉世芳：內政部依法簽辦中

新竹市長高虹安的涉詐助理費案，高等法院16日撤銷其貪污罪，停職中的高虹安可依法申請復職。對此，內政部長劉世芳今（17）日表示，昨天下班前內政部就收到新竹市政府來函。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

劉世芳今日受邀赴立院備詢，會前接受媒體聯訪時被問到高虹安復職一事，她表示昨天下班前收到新竹市府來函，目前公文依法簽辦中。至於簽辦時程，她表示只要有公文，內部流程就會比較快。

高等法院二審宣判高虹安貪污罪不成立。（圖／高虹安臉書）

媒體追問幾天內會有結果？劉世芳僅聳肩表示不知道，就未多作回應。

媒體追問，停職期間的薪水會補發給高虹安嗎？

廣告 廣告

劉世芳回應，復職以後就照常發放，程序上該怎麼走就怎麼走。

延伸閱讀

小紅書遭禁惹惱年輕人 洪秀柱轟民進黨因噎廢食、權力暴力

內政部禁小紅書1年 王世堅嘆：犧牲台灣引以為傲的民主自由

批評禁小紅書遭劉世芳反嗆 蔣萬安：假打詐真政治操作