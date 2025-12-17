高虹安申請復職 劉世芳：公文簽了、薪水會回給她

台北市 / 林彥廷 綜合報導

停職的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，依「利用職務機會詐取財物罪」判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院昨(16)日宣判，改依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。貪污治罪條例部分撤銷，可上訴。而高虹安也表示「將依法並儘速完成復職程序」。對此，內政部長劉世芳下午表示，公文已經簽了，後續看新竹市政府處理。

劉世芳下午表示，關於今早媒體詢問是否簽屬高虹安復職公文的部分，在詐防條例審完後公文已經簽了。媒體追問「高虹安的薪水會退給她嗎？」劉世芳表示，會照常、回給她。

媒體再追問「什麼時候可以復職」劉世芳表示，公文簽了，新竹市政府自己處理。而被問怎麼看黃國昌說內政部慢吞吞的，劉世芳僅笑著回應「謝謝指教。」

