高虹安確定明回市府上班! 還可領停職期間薪水約百萬

新竹市長高虹安明天確定重返市府上班！內政部下午已經簽了他的復職申請，新竹市府也已經收到公文，另外高虹安也可以領到停職期間的本俸的一半，上看164萬。高虹安今天也出席學生活動，但談到助理費，仍強調這是歷史共業，希望修法多討論，避免民代誤觸法網。

新竹市長高虹安，出席學生活動，熱情跟市民們打招呼，她的復職申請也已經通過，週四一早正式上班！





高虹安確定明回市府上班! 還可領停職期間半薪164萬

內政部長劉世芳已經簽復職文件，高虹安12月18日復職上班。（圖／民視新聞）

新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「選舉市長投票到後來的，反罷免投票其實，我的身上等於是背負了，兩次選民托付的責任，所以當然對我而言，我希望能夠越快完成復職的程序，對我來說是越好。」

內政部長劉世芳：「復職的部分公文已經簽了，（那高虹安薪水的部分），（會退給她嗎還是要等到），照常要照常。」

高虹安滿血回歸，而且因為停職期間沒領薪水，可以一次領一年五個月的本俸，大約百萬！市長室外頭已經擺滿祝賀花籃，有黨內立委林憶君送的，也有支持者的祝福，但高院認定，助理費屬於立委問政補助，採用高虹安的大水庫理論，輿論沸騰。

新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「尊重大家對於判決的個人想法，其實過去有上百位的民意代表，其實都有助理費，遇到助理費這樣的問題，能夠有一個兩全其美，並且能夠將這個法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區，或者是誤陷法網等等。」

高虹安大吐苦水，他因為一審有罪退黨，接下來時機成熟，就會重回民眾黨拚2026連任，雖然外界都看好新竹市藍白合，但國民黨籍的清大助理教授何志勇，卻在高虹安官司逆轉當天，跳出來表態參選新竹市長。

清大助理教授何志勇：「我的態度不是要打敗誰，我也相信藍白，只能持續合作與努力，用所有的勝選來制裁，民進黨政府的毀台亂政。」

新竹市長（復職簽辦中）高虹安：「何志勇是哪位？（那個國民黨的），欸不好意思，因為近期是比較沒有關注到，2026選舉的一些情況，也都祝福也歡迎。」

從官司到選戰，高虹安讓新竹市長這一戰，更有可看性。





