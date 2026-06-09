高虹安祭修繕補助！新竹氣爆疑這2處洩瓦斯
[NOWNEWS今日新聞] 新竹市東區高翠路一間便當店今（9）日凌晨3時許發生氣爆事故，不幸釀2死2傷，新竹市政府稍早召開記者會說明初步調查進度，以及後續的相關處置辦法。新竹市長高虹安表示，目前火調初步方向包含「瓦斯管線」或「瓦斯桶」洩漏兩種可能，尚無法確認是否屬人為疏失，有待進一步調查完成後，再對外詳細說明。
受災18人已完成安置 災損修復費用「市府先墊付」
高虹安指出，此次氣爆事故共影響約10戶、共18人，市府已完成安置作業。經建築師公會初步結構鑑定，周邊建物暫無立即拆除危險，但事故核心的3棟受損建築，仍需待火災調查結束，並確保安全無虞後，才能進一步踏入現場，也將立即啟動建築結構複查，與後續修繕或拆除評估程序。
高虹安提到，目前已觀察到多數受災戶急需修繕，包括玻璃破裂、牆面受損等狀況，修復成本與時間壓力龐大。為減輕民眾負擔，市府將啟動災害準備金機制，由受災戶先行修復後，再向市府申請補助，後續採取「代位求償」方式，協助向責任方追償，同時也將視保險理賠與法律程序進行後續整合協助。
市府初步研判：瓦斯外洩接觸電器火花引爆
針對事故確切原因，高虹安說明，目前火調初步方向包含「瓦斯管線」或「瓦斯桶」洩漏兩種可能，但需待清除倒塌牆體與設備後才能確認。初步推估，可能是瓦斯外洩後，接觸如冷氣機等電器所產生的火花，才會引發爆炸。不過她也強調，目前尚無法認定是否為人為疏失，需待正式火調報告完成後再對外公布。
消防局長李世恭補充指出，像是冷氣室外機運轉產生的電器火花，或是開關電燈也可能出現電器火花，只要空氣中瀰漫的瓦斯濃度，一旦達到爆炸下限，都可能成為引爆源。他也提到，雖有詢問便當店員工，但對方受到過度驚嚇，現階段完全無法正常表達，後續仍有待進一步調查釐清。
居民曾聞瓦斯味報案！便當店「警報器」是否啟動待查
高虹安表示，在事故發生前約5分鐘，已有接獲民眾通報指出，民宅處聞到濃厚瓦斯異味；雖消防人員立即出動，但在趕抵途中便發生氣爆事故。未來也將針對「瓦斯味外洩預警機制與通報流程」納入後續防災宣導重點。
此外，高虹安指出，事故發生時便當店員工住於樓上，當下並未接受完整調查說明，店家負責人目前說明事故當時尚未營業。至於店內裝設的瓦斯警報器是否正常運作，仍需待現場清理完成後才能確認，目前尚無法判定。
後續將檢討瓦斯安全法規 強化防災宣導
針對此次事故涉及的瓦斯串接與使用安全規範，高虹安認為，目前法規對一定公斤數以下瓦斯使用未有更細緻安全機制要求，市府將建請中央研議修法強化管理，她強調，市府將與中央及相關單位合作，並加強宣導「瓦斯外洩＋電器火花」的高風險情境，提高民眾警覺。
整起事故目前仍在調查階段，市府強調將在火調報告完成後，完整公布原因並協助居民完成後續重建與求償程序。
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