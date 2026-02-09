高虹安肯定「風城維安專案」新竹市警破獲槍枝毒品分裝廠

新竹市長 高虹安 出席「風城維安專案」成果說明，聽取警方簡報並接受媒體聯訪，肯定警方春節前強力掃蕩治安成效。（圖／新竹市警察局提供）

【警政時報 林照東／新竹市報導】新竹市警察局近日執行「風城維安專案」，針對轄內高風險易滋事場所與治安熱點，展開高強度威力掃蕩及精準打擊行動，在春節前夕成功壓制犯罪氣焰，顯著提升市民安全感。

警方指出，本次專案在警察局長陳源輝 統合指揮下，全市警力總動員，鎖定PUB、KTV、酒店、電子遊藝場等易衍生治安疑慮場所實施威力臨檢與查察。專案期間共計偵破各類刑事案件114件，移送法辦151人，展現警方強力執法、守護治安的決心。

警方破獲槍枝及毒品分裝工廠，查扣改造手槍、子彈、毒品原料、分裝工具及電子磅秤等大批證物，全案依法移送偵辦。（圖／新竹市警察局提供）

其中，第二分局透過縝密情資蒐整與長期跟監，一舉破獲藏匿於市區內的槍枝及毒品分裝工廠，當場查獲胡姓犯嫌1人，並起出改造手槍1把、子彈4顆，以及安非他命、依托咪酯菸彈（含菸油、粉末與空殼）、毒品咖啡包、電子磅秤、丙二醇、加熱器與多項分裝工具等大量違禁物品。警方即時阻斷非法槍彈與毒品流入市面，有效避免春節期間可能引發的重大公共安全風險。

全案後續將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》，移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警察局執行「風城維安專案」，市長高虹安與警察局長 陳源輝 實地視察治安熱點，展現市府與警政單位聯手維安決心。（圖／新竹市警察局提供）

市長 高虹安 對警察局執行「風城維安專案」所展現的專業作為與顯著成果表達高度肯定。高市長表示，新竹市為科技產業重鎮，穩定的治安環境是城市發展的重要基石，並感謝警察同仁在春節前夕全力投入維安工作，讓市民能安心迎接佳節。

警察局長陳源輝也強調，警方維護治安的腳步不曾停歇，自115年2月9日至2月23日止，將全面展開「加強重要節日安全維護工作」，持續強化金融機構與重要場所巡守、防搶演練，並提供護鈔等便民服務，同時加強夜間巡邏與治安熱點查察，以實際行動守護市民生命財產安全，確保新竹市平安過好年。

