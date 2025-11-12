高虹安行政濫權 新竹棒球場付出慘痛代價

原本施工瑕疵改善後就可啟用的棒球場，卻被新竹市政府挖成廢墟，而且變成犯罪現場。圖片摘自曾資程臉書

翁達瑞／美國大學教授

新竹市議員曾資程發了一篇臉書貼文，內有新竹棒球場的現場照片，讓我看了大為吃驚。林智堅任內花十二億改建的球場已成為廢墟。下圖是新竹棒球場改建後的照片；主圖則是新竹棒球場的廢墟照片。

新竹棒球場啟用時的模樣。圖片由新竹市政府提供

三年前的地方選舉，新竹市政府趕著啟用剛完工的棒球場，希望能為綠營的選情加分。未料尚未驗收的球場有許多施工瑕疵，被藍營放大檢驗。

參選新竹市長的高虹安指控林智堅涉及不法，新竹棒球場是大秘寶級的弊案。當選後，高虹安就把新竹棒球場當政治提款機。只要高虹安涉入爭議，她就把新竹棒球場拿出來炒作。

其實所有公共工程都會有施工瑕疵，廠商在驗收前都會補救，根本稱不上是弊案。假如上屆新竹市長由沈慧虹當選，新竹棒球場早就驗收啟用，不可能成為現在的廢墟。

那到底發生了什麼事呢？答案就是高虹安的行政濫權。

依照正常的行政程序，新竹市政府應該根據發包合約驗收完工的棒球場。若廠商有疏失，新竹市政府有權要求補救，甚至可以求償。若發包與施工涉及不法，新竹市政府應該將案件移送檢調。

問題是，高虹安找不到林智堅涉及不法的證據，但拉不下臉讓新竹棒球場啟用。更大的問題是，高虹安想要繼續炒作這個議題，將新竹棒球場當政治提款機。

高虹安卻將承包合約棄置一旁，找來冒牌的美國職棒大聯盟專家勘驗新竹棒球場，把勞斯萊斯的球場規格用在裕隆等級的新竹棒球場。

開始，高虹安只想追究草皮規格，但找不到重大的弊案證據。接著，高虹安想追究土方規格，但也找不到重大的弊案證據。最後，高虹安想追究結構規格，但還是找不到重大的弊案證據。

在沒有公正第三者的見證之下，高虹安下令開挖新竹棒球場，而且一直挖、一直挖⋯⋯。直到把新竹棒球場挖成廢墟後，新竹市政府才向廠商提告。

新竹市政府提告後，廠商向法院聲請保存證據，但市府人員卻拒絕法院進入球場採證。案件仍在偵查中，但我對結果並不樂觀，因為現場已遭破壞，新竹市政府提供的證據無公信力，卻又拒絕法院進入球場採證。

高虹安的作為讓我疑惑：只要施工瑕疵改善後就可啟用的棒球場，卻被新竹市政府挖成廢墟，而且變成犯罪現場。這個犯罪現場必須保留，直到官司告一段落，球場的啟用遙遙無期。

就算官司結束，新竹市政府還要二次施工，恢復球場原來的樣貌。球場完工到現在，只比賽過一次，地下停車場也早就停用。

這些都是高虹安行政濫權的成本，也是民主瑕疵的成本，就由全體新竹市民共同承擔。

