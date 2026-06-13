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即時中心／陳奕劭報導

立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣青年民主協會理事張育萌指出，民眾黨立委許忠信一意孤行惡搞通過「高虹安條款」，卻反而把高虹安的命運交到他們口中萬惡的檢察官手上。他感嘆，藍白真的是法盲，到底怎麼想出這種天才法條？

張育萌分析高虹安條款

張育萌在臉書發文表示，藍白真的是法盲，許忠信一意孤行惡搞聯手通過「高虹安條款」，但他們沒想到，這反而是把參政權交到他們口中萬惡的檢察官手上。

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他指出，藍白提出修正動議，放寬讓「易服社會勞動者」也都可以參選，但法院在判決時，主文只會寫易科罰金的折算標準，不會寫可不可以用「社會勞動」來折抵刑期。那誰決定可不可以用「社會勞動」折抵？答案是執行檢察官。

張育萌強調，現在藍白聯手修法，等於是把決定權丟給執行檢察官，以後執行檢察官准不准某個人用社會勞動折抵刑期，等於決定這個人能不能參選。

他直呼，藍白這兩年把檢察官罵得狗血淋頭，結果又讓檢察官來決定個案能不能參選。這到底什麼鬼才邏輯？到時被判刑的政治人物一定會爭吵，為什麼檢察官讓他用服勞役折抵？可以預見，到時候千錯萬錯，「又是賴祥德的錯」。

快新聞／高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住

立法院昨（12）日在藍白人數優勢下，修訂「選罷法」並三讀通過。（圖／民視新聞翻攝）

高虹安命運掌握檢察官手裡

張育萌批評，這次提出修法的竟然是許忠信，以前的法學大教授，怎麼當上民眾黨不分區之後，連法條都看不懂了？

他認為，「高虹安條款」三讀通過，如果最高法院維持原判，只要高虹安獲准可以服勞役折抵，就算沒做完勞動服務，照樣可以登記參選。但等於是把武器交給自己照三餐罵的檢察官，因為「社會勞動處分」可以撤銷。

他分析，高虹安或其他參選人如果勞動服務做不好或遲到早退，檢察官是可以撤銷「社會勞動處分」。檢方一旦撤銷，候選人就會被抓進去關，一進去就進入「服刑」狀態，而「正在服刑」就不能參選。

張育萌直言，難道藍白想看到高虹安的命運被掐在檢察官手上？他感嘆，權力真的會使人變成法盲。這條藍白惡搞的「高虹安條款」，到底怎麼想出這種天才法條？



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原文出處：快新聞／高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住

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