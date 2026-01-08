高虹安視察新竹棒球場 市議員籲嚴格施工把關

新竹市立棒球場改善工程去年9月30日開工，市長高虹安日前實地了解各項改善作業情形，指人員懲處名單已依程序持續函送，工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕放。國民黨籍市議員吳旭豐指出，施工品質必須嚴格把關，避免重蹈覆轍，為完工而完工。

高虹安指出，前期工程遺留結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等問題，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償。

廣告 廣告

市府工務處說明，此次改善工程工期為266日曆天，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。市府將持續以嚴格標準把關每一道施工程序，所有材料、工法與檢驗結果皆須符合相關法規與技術規範。

新竹市立棒球場改善小組召集人、國民黨籍市議員吳旭豐表示，施工品質須嚴格把關，避免「為完工而完工」，另外球場內發現大型廢棄物，應移除並篩分，相關費用若增加，市府也應追究原營造廠商責任，並在安全無虞下盡早開放地下停車場。

民進黨市議員楊玲宜則指出，高虹安至今未兌現棒球場重啟與爭取WBC來新竹的承諾，盼盡快重啟勿再跳票。民進黨市議員劉崇顯也表示，期盼市府團隊回歸專業與公共利益，勿再將棒球場作為政治攻防工具，讓新竹棒球場真正走向重啟與永續使用。