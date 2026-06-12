高虹安解套？立院修選罷法惹議 他揭暗黑內幕重砲轟：大開後門

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政治中心／綜合報導

立法院昨（12）日三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬獲緩刑、得易服社會勞動者的參選限制，引發政壇熱烈討論。新竹市議員曾資程直言，修法時機點過於敏感，讓人不禁聯想是為深陷官司的高虹安量身打造、排除參選障礙。他更感嘆高虹安近年深陷司法泥沼，無心市政，直批此舉等同「弄權一時，恐淒涼萬古」。

綜合《自由時報》報導，曾資程痛批，高虹安從涉嫌詐領助理費案開始，爭議就沒停過。該案不僅二審遭改判偽造文書罪並判刑6個月，目前高檢署更提上訴由最高法院審理中；加上資策會侵權訴訟、旅美教授陳時奮誣告案等，全都在司法程序狂燒。曾資程點出，過去審理期間甚至爆出「可以搞定司法」的囂張對話，早就讓社會對司法公信力打上大問號。如今立院卻硬闖過關放寬參選門檻，難免讓外界炸鍋，質疑這根本是透過立法替特定人士大開後門。

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曾資程重砲抨擊，法律絕對不能因人設事。新竹市長每年掌管數百億元公共預算，直接左右城市發展的命脈，市民的標準理當比一般政客更高。反觀高虹安這幾年官司纏身，成天忙著法律攻防，市民根本看不到市府在交通、教育或產業建設上有任何實質建樹。他呼籲，未來的新竹市長候選人不僅要具備治理能力，更該擁有「零前科、零誠信爭議」的高道德標準來接受檢驗，更語重心長地警告，政客弄權或許能得意一時，但歷史終究會給出殘酷的評價。

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