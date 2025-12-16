高虹安詐助理費無罪理由在這裡 高院：屬實質補助可彈性運用

高虹安貪污案二審獲判無罪，改以偽造文書罪輕判6個月。鏡週刊

停職中的新竹市長高虹安涉貪案二審迎來大逆轉，台灣高等法院合議庭認為貪污無罪，撤銷一審7年4月的判決，改以偽造文書判6月徒刑，判決差異之大引發譁然。針對貪污無罪部分，高院解釋，公費助理經費本質上屬於立委補助款，可讓立委自行彈性運用；至於檢方起訴認定高虹安詐得約46萬元，但她實際可運用的金額為11萬6514元，且另有支付的其他公費助理及私聘助理薪資，加加總總發現支出甚至超過該金額，難認有詐財故意或實際得利。

廣告 廣告

高院判決理由指出，高虹安在擔任立法委員期間，招聘黃惠玟、陳奐宇及王郁文等人時，實際約定的月薪並非對外申報的8萬元，而是7萬元，卻仍向立法院申報8萬元薪資。由於立法院承辦人員依法須依據立委申報內容登載公文書，若申報內容不實，即已符合「使公務員登載不實事項於公文書」的構成要件，因此判定高虹安此部分有罪。

至於貪污無罪部分，高院認為，從《立法院組織法》的立法沿革、預算編列方式及中央主計機關歷來定義可知，公費助理經費本質上屬於「補助立法委員問政所需的補助款」，具有「實質補助、彈性運用」的性質，而非嚴格意義上的個別助理固定薪資。

法院說明，公費助理並非立法院職員，而是由立委自行聘用、以僱主身分統籌管理。雖然後來為處理稅務問題，款項改撥入助理個別帳戶，但並未改變助理費屬於立委補助款的本質。

此外，法院也審酌立法院提供的歷年資料，發現無論助理聘用人數多寡、是否符合最低聘用人數，幾乎所有立法委員每月均將助理費及加班費「領滿」，顯示實務運作上，立委普遍認知助理費為可彈性運用的補助經費，與檢方所主張的詐欺構成要件有明顯落差。

在金額認定上，法院指出，檢方起訴認定高虹安詐得約46萬元，但扣除助理實際應得的加班費及勞健保費後，高虹安實際可支配的金額約為11萬6514元；且高虹安另有支付其他公費助理及私聘助理薪資，支出甚至超過該金額，難以認定其有詐取財物的故意或實際得利。

法院最後指出，檢察官上訴內容僅重複原審已審酌並駁回的主張，未提出新事證，無法動搖原審關於詐欺罪不成立的認定，因此維持無罪判斷。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安貪污逆轉判無罪 民眾黨嗆聲綠營：停止司法追殺

高虹安涉詐助理費11萬一審判7年4月 高院幫她釋憲失敗後今逆轉判無罪

高虹安貪污二審改判無罪 竹市府火速申請復職