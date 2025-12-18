高虹安談新竹市長選舉…疑惑「何志勇是誰」 本人發聲表態參選

國民黨前發言人何志勇已表態擬參選新竹市長，但高虹安聽完反問幕僚：「何志勇是誰」。（何志勇提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安先前被控任職立委期間涉詐領助理費，遭到停職，然而二審改判無罪，並於今（18）日復職。她昨天上午出席活動，被問到2026市長選舉的布局，低調表示「仍以市政為重心」，聽到國民黨前發言人何志勇已表態參選，她則面露疑惑，對此何志勇本人也在臉書發聲，期望未來雙方能有市政願景的交流。

高虹安昨天被問到，國民黨前發言人何志勇已表態擬參選新竹市長，「未來藍白合作是否仍有空間？」高虹安聽完後露出疑惑表情，反問幕僚：「何志勇是？」明顯不清楚對方是誰，坦言近期比較沒有關注2026年選舉相關情況。

面對突如其來的「點名」，何志勇昨天在臉書發文透露，他心中沒有一絲尷尬或不悅，反倒多了一份敬佩與相惜，並坦承敬佩高虹安，在風雨飄搖之際，仍有面對民進黨政治壓迫的勇氣，「高市長近期應該是忙於官司，無暇關注選情，那麼，請容許我藉著這個機會，正式向您自我介紹」。

何志勇介紹，他是一名來自清華大學的老師，也是國民黨前發言人、革實院前副院長，與高虹安之間，都有一段留美求學、離鄉背井的歲月，雖然學科不同，但那份「想用專業改變世界」的初心，以及對新竹這塊土地的熱愛，是完全相同的。

何志勇指出，他將在周五正式宣布參選新竹市長，從來不是為了「擊敗」誰，或將任何一位特定的個人視為競爭者，「這場選戰，我們要打敗的，是那些阻礙新竹進步的陳舊結構及思維；我們要競爭的對象，不是彼此，而是那些正虎視眈眈、隨時準備超越新竹的國際城市」，這是他對新竹的願景。

至於政黨之間的布局，何志勇認為政治是一場馬拉松，在藍白未來可能的合作模式定案前，「兄弟登山，各自努力」是現階段最好的作法，完全不影響兩黨未來的默契，反而透過良性的理念激盪，更能為新竹市民找出最佳解方。

何志勇喊話，他很期待未來有機會能向高虹安市長面對面請益，聊聊彼此對這座城市的想像。最後他再度自我介紹，「我是何志勇，希望今天過後，您會記得這個名字，更會記得這份想與您一起讓新竹更好的心意」。

