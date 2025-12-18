高虹安論文抄襲判賠 議員諷：司法死而復生後會不會又死了？記得薪水要捐喔

[Newtalk新聞] 資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智慧財產及商業法院認定高抄襲，日前判高應賠40萬元、移除抄襲部分論文，並於報紙刊登判決主文等1天。對此，民進黨新竹市議員曾資程嘲諷，高虹安算不算是抄襲仔？高虹安貪污案二審判決出爐，一波未平、一波又起，司法死而復生後，司法會不會又死了？





高虹安助理費貪污案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改判貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。

對此，曾資程17日發文表示，司法不是任何政黨開的，但政治人物也不該把司法當成工具，高虹安貪污案二審判決結果，社會反應兩極。回顧案件歷程，一審重判7年4個月，進入二審後，受命法官郭豫珍曾就相關爭點聲請釋憲，雖然最終遭憲法法庭駁回，但這一程序動作，已讓外界對法官心證形成方向有所揣測。





他直言，二審結果揭曉，確實讓人「有點意外，也不太意外」，意外的是，同樣的受命法官、同樣的助理費犯罪樣態，卻得出與一審截然不同的判斷；不意外的是：在釋憲過程中所透露的法律觀點，似乎早已為今日判決埋下伏筆。





「法院不是任何政黨開的」，曾資程說，令人遺憾的是，近年來民眾黨多位政治人物涉入司法案件時，部分政治操作與動員話術，反覆上演司法已死與司法又活了 的戲碼，不利時全面否定司法、有利時又高舉司法公信，這種選擇性擁抱或否定司法的態度，持續侵蝕社會對法治的信任。





曾資程重申，司法可以被評論，但不該被操弄；判決可以被質疑，但不該被工具化。政治人物若只在乎司法結果，而不反省自身行為，最終傷害的，絕不只是對手或制度，而是整個社會對政治的信任基礎。





此外，曾資程提及，去年高虹安遭法院判決7年4月，市長職務停職，內政部決定薪水全砍，高虹安回應，這筆薪水本來就打算捐出去，作為新竹市急難救助使用。他提醒高虹安，司法還沒三審定讞，但記得薪水要捐喔。

