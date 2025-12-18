高虹安論文抄襲！范雲怒嗆不要低估新竹選民

▲新竹市長高虹安今（18）日復職！出席2026消防形象月曆發表會。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安今（18）日復職！日前她經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，各界高度關注她明年是否競選連任？前立委郭正亮、資深媒體人黃暐瀚均認為她再當選勝率很高。不過，民進黨立委范雲也怒批，別忘了高虹安論文嚴重抄襲，還搞小金庫買假睫毛，別低估新竹選民。

范雲今上《NOWNEWS 今日新聞》的自製節目《鄉民大學問》指出，民進黨在新竹市也是人才濟濟，大家不應太低估新竹選民。別忘了林智堅的抄襲事件，高虹安的論文抄襲度80％，非常嚴重，也被判決要賠40萬，雖然法官現在判她貪污罪撤銷，但民眾黨主席黃國昌也說：「公款要公用」，高虹安是強迫助理把錢吐出來，這個小金庫裡的錢有公用嗎？當時就有人爆料高虹安還買了假睫毛，所以千萬別低估了新竹選民，這個選情對高虹安其實不樂觀。

同場的黃暐瀚則持不同看法，他提到，高虹安當年當選時9.8萬票，今年獲得不同意罷免票12萬多票，多出2萬多票是原本國民黨候選人林耕仁的票，高虹安如今已有12萬票的基礎！現在看起來不但她九成九會參選，連任機率也有八成。

