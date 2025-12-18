高虹安論文案敗訴 網轟藍白雙標：未審先判叫林智堅退選 法院認證抄襲仔繼續選

[Newtalk新聞] 資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智慧財產及商業法院認定高抄襲，日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。對此，網友痛批，林智堅抄襲案在未審先判下，藍白叫他退選，高虹安則是被法院認證抄襲藍白叫她繼續當繼續選，這就是藍白的正義。





針對論文抄襲一事，前桃園市議員王浩宇今天發文大嘆，前新竹市長林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣。

廣告 廣告





臉書粉專「百柯全書」撰文表示，論文抄襲照妖鏡：民眾黨的雙標，原形畢露，當年林智堅論文被質疑，民眾黨第一時間高舉道德大旗，要求「立刻退選」，甚至還點名全國民進黨參選人都要表態，彷彿不跟著譴責就是共犯。





當時民眾黨高舉的「學術倫理」、「政治誠信」、「不能讓抄襲的人參選」呢？「百柯全書」強調，這不是輿論爭議，不是政治攻防，是司法認證的抄襲事實。請問民眾黨在哪裡？當年對林智堅是「退選是基本底線」，今天對高虹安卻變成「繼續參選、若無其事」，藍白不但不用表態，還集體裝聾作啞，這不是雙標，什麼才是雙標？





「百柯全書」痛批，民眾黨口口聲聲說自己「超越藍綠」、「最重視制度與專業」，但事實證明，只要是自己人，道德就可以打折；只要是政敵，標準就無限上綱，道德只是拿來攻擊別人的工具，從來不是約束自己的原則。





「這樣的民眾黨，有資格談誠信嗎？有臉批評別人嗎？還好意思對台灣政治說教？」「百柯全書」直言，這不是哪一個人的問題，而是整個民眾黨價值崩壞的縮影。當雙標成為常態，可悲的不是台灣，而是還有人願意替這種雙標辯護。民眾黨「用聖人的標準要求別人，用賤人的標準對待自己」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國APP偽造曖昧對話 葛斯齊不起訴 王定宇：不完整的正義！葛欠我一個道歉！

立院函覆幫高虹安脫罪？王義川怒轟：「個人意見」不代表立院 要韓國瑜交代誰發的文？