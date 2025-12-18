高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣

記者李鴻典／台北報導

資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。

臉書粉專「百柯全書」則撰文《論文抄襲照妖鏡：民眾黨的雙標，原形畢露》指出，當年林智堅論文被質疑，民眾黨第一時間高舉道德大旗，要求「立刻退選」，甚至還點名全國民進黨參選人都要表態，彷彿不跟著譴責就是共犯。

那時候，民眾黨講的是「學術倫理」、「政治誠信」、「不能讓抄襲的人參選」。

結果呢？高虹安博士論文被法院認定抄襲，判決須賠償40萬元、刪除不當引用內容，還要登報公告判決主文。「百柯全書」說，這不是輿論爭議，不是政治攻防，是司法認證的抄襲事實。請問民眾黨在哪裡？

「百柯全書」指出，當年對林智堅是「退選是基本底線」，今天對高虹安卻變成「繼續參選、若無其事」，藍白不但不用表態，還集體裝聾作啞。同樣是論文抄襲，一個要被全國追殺、政治判死刑；另一個被法院判賠、登報，卻還能披著「清新、理性、科學」的人設繼續選市長。這不是雙標，什麼才是雙標？

「百柯全書」批評，民眾黨口口聲聲說自己「超越藍綠」、「最重視制度與專業」，但事實證明只要是自己人，道德就可以打折；只要是政敵，標準就無限上綱。更可悲的是，這種雙標不是失誤，而是算計。道德只是拿來攻擊別人的工具，從來不是約束自己的原則。

「百柯全書」說，這樣的民眾黨，有資格談誠信嗎？有臉批評別人嗎？還好意思對台灣政治說教？這不是哪一個人的問題，而是整個民眾黨價值崩壞的縮影。

「百柯全書」還表示，當雙標成為常態，可悲的不是台灣，而是還有人願意替這種雙標辯護。民眾黨「用聖人的標準要求別人，用賤人的標準對待自己」。

