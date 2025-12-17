高虹安變最強母雞？他：民進黨2026越來越難

▲停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職。資深媒體人羅友志指出，首任民眾黨主席柯文哲被羈押多時，繼任黨主席黃國昌遭影射是狗仔頭，首位市長案件也引發社會關注，現在高虹安獲判無罪，讓社會看到司法仍有正常運作的法官，這位法官的判決對未來司法標準具有示範作用。

羅友志提到，高虹安判決可能影響其他政治人物的法律觀感，柯文哲依然有錯，無庸置疑，但若有錯，該怎麼處罰，就怎麼處罰，按照規矩即可，因此，高虹安的新判決，會影響柯文哲、黃國昌的法律觀感，對民眾黨2026選舉也帶來「絕對的光明面」。

廣告 廣告

羅友志認為，高虹安的判決凸顯司法獨立的重要性，讓人不得不讚嘆司法的最後良心，來的正是時候，高虹安重獲自由顯示，未來「不正常」的政治介入會越來越被檢視，為社會樹立公平審判的示範。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高虹安無罪、童仲彥被關 他揭助理費違法關鍵：法官沒有雙重標準

貪污罪撤銷！高虹安案到此為止？郭正亮曝1關鍵：再抗告不容易

高虹安復職有助藍白合？謝龍介點她2026拚連任：定於一尊了