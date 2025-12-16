高虹安貪汙二審逆轉無罪 內政部：依法可申請復職

高虹安貪汙二審改判無罪，內政部表示，依法可申請復職。（資料照片／鏡週刊）

遭停職的新竹市長高虹安被控立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院一審認定高虹安涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元，不過，今天（16日）宣判貪污部分逆轉無罪，改依使《公務員登載不實罪》輕判6月得易科罰金，等於繳交18萬後，高虹安將滿血復活奪回新竹市長寶座。

根據檢方指控，高虹安在立委任職期間，涉嫌透過虛報助理酬金及加班費等方式，詐取助理46萬30元。其中，高虹安於109年3月至5月、7至11月間，僅以每月6萬2000元酬金聘用黃惠玟，沒想到黃竟依高指示，接續向立院浮報自己酬金各為7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，浮報加班費，高及黃並因而共同詐取7萬4741元的酬金及加班費。

此外，高虹安另以每月7萬元酬金聘用陳奐宇，並指示黃惠玟代為辦理相關事宜。黃依其指示，持續向立法院浮報陳奐宇的薪資，金額分別為8萬元或7萬5161元，並以該浮報薪資作為計算基準，進一步請領當月加班費，造成加班費亦遭浮報。3人合謀下，共詐取公款4萬154元。

台北地院一審認為，高虹安身為立委，卻詐領助理補助費，行為重大、敗壞官箴，因此判處7年4月徒刑、褫奪公權4年，然而二審高等法院審理後宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。

依照《地方制度法》第78條規定，縣市首長若涉犯貪污，經一審判決有期徒刑以上，將由內政部停止職務；若僅涉犯使公務員登載不實罪，由於不符合最輕本刑5年以上罪名，依法不必停職。高虹安一審被判刑後，即刻失去新竹市長寶座，由時任副市長邱臣遠代理迄今，二審改判無罪，讓她可能重回市長之位。

對此，內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依地方制度法第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。



