高虹安貪汙二審遭判無罪 黃國昌喊「遲來的正義」：終於還清白

針對高虹安涉詐助理費案二審判決大逆轉，民眾黨主席黃國昌今天（16日）表示，法院終於還給高虹安一個清白，是遲來的正義。（資料照片／林煒凱攝）

因涉嫌詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審遭判處有期徒刑7年4月，案經上訴，高等法院二審改依公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，貪汙部分無罪。對此，民眾黨主席黃國昌今天（16日）表示，法院終於還給高虹安一個清白，是遲來的正義。至於是否擔心檢察官繼續上訴？他說希望這件事情不要發生，但以民進黨無恥的程度，他實在很擔心。

高虹安被控立委任內詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月，案經上訴，高等法院今天改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元，高檢署研議提起上訴。

廣告 廣告

對此，黃國昌今天上午到台北地方法院受訪時表示，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，民進黨、綠色媒體及側翼，整整羞辱她多久，甚至在今年不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在高虹安身上。

黃國昌說，法院今天終於還給高虹安一個公道，證明她所有的公款都用在公務上，沒有錢進入她個人口袋當中，這就是為什麼貪污可以獲判無罪最主要的理由。

黃國昌喊話，過去民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼如今應該站出來道歉，還給高虹安一個最基本的公道。至於被問到會不會擔心檢察官上訴，繼續追殺高虹安？他表示，自己希望這件事情不要發生，但是以民進黨無恥的程度，他實在很擔心。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉詐助理費案二審大逆轉 民眾黨：盼讓司法回歸公正

涉詐助理費大逆轉！二審改依登載不實罪判6月 高虹安：將盡速復職

高虹安貪汙二審逆轉無罪 內政部：依法可申請復職