高虹安貪汙撤銷申請復職 邱臣遠：一同打拚

▲高虹安遭停職期間，由副市長邱臣遠代理市長。（圖／新竹市府提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委時期，遭控詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改以偽造文書罪判6個月、可易科罰金。新竹市政府今日已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請；內政部回應，將於收到其復職申請書後依法辦理。對此，新竹市代理市長邱臣遠表示，恭喜高虹安，也期盼內政部盡速核准高虹安市長的復職，讓她能盡快回到崗位上，一同持續為新竹市打拼。

邱臣遠臉書發文表示，「我要恭喜高虹安市長，可以順利依法申請復職，歸隊市府團隊，這些日子以來的在司法案件上的攻防，真是辛苦她了。我和市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊。」

邱臣遠說，他也要以代理市長的身分，感謝在這段期間內持續堅守崗位的新竹市政府團隊同仁，他已責成相關單位進行交接工作準備，也期盼內政部盡速核准高虹安市長的復職，讓她能盡快回到崗位上，一同持續為新竹市打拼。

▲高虹安助理費案二審逆轉輕判，新竹市代理市長邱臣遠發文恭喜。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

