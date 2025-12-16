高虹安貪汙撤銷 黃國昌：綠媒、側翼道歉

▲新竹市長高虹安涉助理費貪汙遭撤銷，民眾黨立委黃國昌喊「遲來的正義」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委時期，遭控詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改以偽造文書罪判6個月、可易科罰金。民眾黨主席黃國昌表示，今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，並痛批過去這段時間民進黨、綠色媒體，名嘴跟側翼，今天要不要站出來給高虹安一個最起碼的道歉，還給她一個最基本的公道。

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉京華城容積等弊案，今天繼續開辯論庭。在得知高虹安貪污案遭撤銷後，黃國昌在北院外受訪表示，終於聽到這個好消息，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，因為這個莫名其妙的案子，民進黨、綠色媒體、側翼，整整羞辱了高虹安羞辱了多久？甚至在今年不惜發動「大惡罷」用莫須有的罪名套在高虹安身上。

黃國昌說，就講個最簡單的道理，高虹安當初辦公室的主任就是民進黨前立委李俊俋的辦公室的主任，用同一套管帳的方式從李俊俋的辦公室搬過來，結果李俊俋沒有事、高虹安反而有，「天底下哪有這種事情，這是什麼道理？」

黃國昌說，今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪汙可以獲判無罪最主要的理由。

黃國昌表示，過去這段時間民進黨、綠色媒體，那些名嘴跟側翼，今天要不要站出來給高虹安一個最起碼的道歉，還給她一個最基本的公道，還是要打算繼續追殺？或是檢察官繼續上訴追殺高虹安？不過，黃國昌也表示，希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，實在擔心。

