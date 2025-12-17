高虹安貪汙改判無罪 黃智賢爆氣：若黃偉哲這樣「我給兩耳光叫他滾！」

記者陳思妤／台北報導

停職中的新竹市長高虹安在立委期間涉詐助理費案，昨（16）日二審改判貪污無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6個月徒刑且得易科罰金，判決書還指出，立法院函覆指公費助理費本質屬於立委補助費。對此，名嘴黃智賢爆氣痛罵高院法官郭豫珍。她還提到哥哥、台南市長黃偉哲，如果今天是黃偉哲住建商豪宅、詐領助理費，大家接受嗎？她是不能接受，如果黃偉哲幹這種事情，「我馬上衝上去給他兩耳光叫他滾！」

黃智賢昨天在自己的網路頻道中直呼「氣死我了！」她痛批，郭豫珍聲請釋憲說法律規定不清楚，「真的很想罵三字經對這個法官，妳憑什麼！」法律規定清清楚楚，這筆錢是老百姓的錢，幫忙付助理薪水，錢直接到助理，不要把髒手伸進來。她怒轟，「要去偷、要去管、要去騙、要去詐領助理費的人都是貪汙罪！」

「呸！法條清清楚楚妳憑什麼判她沒有貪汙？」黃智賢怒轟，知道高虹安又要演被司法迫害，現在還了清白，「妳哪裡清白啊？郭豫珍也說妳偽造文書啊」，為什麼偽造文書？如果不是為了錢為什麼要偽造文書？

黃智賢更大爆氣說，檢察官一定要上訴，「我特別不服，高虹安欺負、欺壓助理那種嘴臉！」她直呼，「犯行俱在」，助理都認罪了，拿去買雙眼皮貼等等，還買可樂放在冰箱但助理不準喝。她怒轟，罪證確鑿可以判無罪，「郭豫珍法官可恥可悲可鄙可恨，養妳這種法官真的大不幸！」

黃智賢還提到，高虹安選上新竹市長後跟男友去住在新竹豪宅回建築，還假裝說是只租裡面的一個套房。她痛罵，「一個市長可以這樣嗎？我告訴你，如果黃偉哲在台南幹這種事情，不用任何人講，我馬上衝上去給他兩耳光叫他滾！」她怒轟，黃偉哲可以做這種事嗎？去住建商提供的豪宅幾乎免費，這樣可以嗎？「但高虹安可以住很久還死不認錯」。

黃智賢痛批，如果黃偉哲妻子去跟建商簽約要租小房間，這樣可以嗎？「如果黃偉哲幹這個事情，大家可以接受嗎？如果今天詐領助理費的是黃偉哲，大家可以接受嗎？」她說，自己是不能接受，自己只有一個標準，「黃偉哲如果幹下這個事情，有種不要讓我知道，讓我知道我一定叫你滾！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

