高虹安貪汙無罪…立院關鍵公文曝！王義川怒問：哪句說助理費是給立委？

記者陳思妤／台北報導

王義川公開立法院關鍵公文，怒問是哪一句寫助理費是給立委的實質補助？（圖／前進新台灣）

新竹市長高虹安在立委期間涉詐助理費案，二審改判貪汙無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6個月徒刑且得易科罰金，判決書還指出，立法院函覆指「公費助理經費本質屬於立法委員補助費性質」，她也在今（18）日復職。然而，民進黨立委王義川公開立法院回覆高等法院的公文怒問，哪一句說是給立委實質補助？還是高院法官郭豫珍還有別份公函呢？

高虹安二審改判貪汙無罪，高院新聞稿稱，「立法院組織法第32條立法沿革：助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬『實質補助，彈性勻用』」。並指，立法院函覆「認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」。

然而，王義川今天公開立法院回函高等法院公文，函文中寫到「至貴院所詢自民國74年起歷年公費助理預算編列及調整情形，以及有關公費助理費制度修法之演變及立法理由，因均係屬公開資訊，請貴院自行至立法院全球資訊網∕國會圖書館∕立法智庫項下之『立法院預決算知識庫』及『立法院法律系統』中查詢為宜；另所詢『立法院組織法』與『地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例』之立法體例、實務執行及發展之差異一節，因本院並無辦理地方業務，尚難提供比較說明」。

王義川表示，「來來來！哪一句話說立法院公費助理費是給立委實質補助彈性勻用的？哪一句？」他怒問，這公函是立法院給高等法院，就是給郭豫珍的，郭豫珍是用這份當判決依據的嗎？還是還有別份公函呢？

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

