高虹安貪汙無罪…綠質疑韓國瑜幫解套 蔡正元曝真相

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費，二審逆轉改判貪汙部分無罪，外傳關鍵是立院函文解釋「助理酬金屬於立委補助費性質」。（圖／陳育賢攝）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪汙部分獲判無罪。不少民進黨立委質疑，案情逆轉的主因是立院函文解釋「助理酬金屬於立委補助費性質」，而立法院長韓國瑜扮演關鍵角色，引發質疑聲浪。對此，前立委蔡正元坦言，韓國瑜只是實話實說，砲轟民進黨知錯不改，用法律打壓反對黨。

蔡正元在昨天播出的中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，韓國瑜只是講實話而已，絕對沒有刻意要幫或沒有幫高虹安，主要是法官願意遵守法律原則，自然就會這樣判，要民進黨不要把矛頭對準韓國瑜，跟韓國瑜一點關係都沒有。

蔡正元提到，第2屆的立委是沒有助理的，要自己花錢請，連議員都一樣，以前沒有公費助理的概念，後來立法委員覺得選區越來越大、選民越來越多，當時用「法案助理」的名字。有些委員在選上之前，對法案不是很內行，立法院編預算補助立委請助理，助理的錢雖然是由立法院直接撥，但那些助理不是立法院的員工。

蔡正元指出，當時立法委員的助理在主持工會，他就覺得很奇怪，「你的老闆只有一個啊，就立法委員」，後來為了處理這個問題，統籌由立法院來辦理，但老闆還是立法委員，因為這樣的體制，補助助理部分，延伸到由立法院直接撥錢，因此他表示「因為問政需要補助立委」一點都沒錯，立法院這封函只是回復原狀告訴你，這是怎麼來的，不然不會發生立法委員本身是公保、助理是勞保的情況，而且還沒有什麼公務員的保障，薪水也不一致。

蔡正元透露，高虹安案子發生，他講的就是這個道理，但是包括法官也講不清楚，並勸法官「我們都是法律人，法律人只有法律原則，要遵守嚴格的證據和法律推理」，地院一審結果說是貪汙，讓他痛批在法律原則上的推理邏輯是說不通的，所以一直幫高虹安喊冤。

蔡正元說，有時候法官真的聽不懂你在講什麼，所以要多講幾次給他聽，只是也不能排除有些法官，你講100次，但他對你有成見，不管什麼法律原則、法律原理或法律邏輯，「法律的道理就是這樣子，你不能故意扭曲法律的道理再羅織入罪」，強調要的是一個法律，不是一個皇上。

蔡正元痛批民進黨知錯不改，還要動用所有的法律來打壓反對黨，當憲法變成自己的工具時，這國家完了，「不要告訴我這是一個國家，你也不要告訴我這是民主國家，因為連國家都不是，法官如果配合上面，根本人都不是」。

