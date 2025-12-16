高虹安貪汙無罪 黃帝穎批法官袒護「是在試辦助理費除罪化」?

高虹安二審逆轉無罪，黃帝穎認為此判決相當罕見，可見法官對高的袒護。（資料照片／鄒保祥攝）

遭停職的新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4個月，高等法院今天（16日）改判高虹安貪污方面無罪，僅依使公務員登載不實罪判6個月，得易科罰金18萬元。消息一出，律師黃帝穎分析，認為此判決相當罕見，可見法官的袒護，更批評是在試辦國民黨立委陳玉珍推出的《助理費除罪化修法》，讓法界不能接受。

黃帝穎指出，高院特殊法官見解罕見異常，因為高虹安前辦公室主任黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認貪污罪，等於案件3個共犯都承認貪汙，主嫌當然就是貪汙，但法官卻還是依照登載不實輕判6月，看得出是特殊維護，直呼這樣的判決「十年來沒見過這麼特別」。

廣告 廣告

黃帝穎指出，無罪的判決，等於高虹安辦公室3個主任認罪貪污的舉動，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪化，顛覆一般人是非對錯底線，讓人民對法治更失望，更直呼支持檢察官上訴。

黃帝穎批評，法官這樣的見解，是在變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，讓社會無法接受。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安貪汙二審逆轉無罪 內政部：依法可申請復職

涉詐助理費大逆轉！二審改依登載不實罪判6月 高虹安：將盡速復職

高虹安貪污逆轉判無罪 民眾黨嗆聲綠營：停止司法追殺