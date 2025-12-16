高虹安貪污二審大逆轉改判無罪 林志潔：一、二審判決適用法條不同

高虹安貪污二審改判無罪。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 被停職中的新竹市長高虹安，因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，一審被判刑7年4月，市長職務被停職，台灣高等法院於今（12）日宣判結果大逆轉，撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判無罪。對此，陽明交大法律學者林志潔表示，一、二審判決適用法條不同、判決見解不同，依理，檢察官一定會上訴

對於高虹安涉詐助理費案二審改判，林志潔指出，第一、依照地方制度法，二審無罪高市長可復職。但她也提到，一二審法律適用見解不一致，檢察官一般都會上訴。

林志潔表示，雖第三審法律審原則上是書面審查，高虹安不必再頻頻跑法院，但除貪污案件外，還有誣告案，將來依然要花許多心力處理訴訟。新竹需要清廉有治理能力的首長，希望市政不要再空轉。

最後，林志潔呼籲，在選舉上，政黨要以候選人的操守專業、對城市的規劃和服務熱誠，來尋求市民的支持，不能將勝選寄望於競爭者合作的破裂，才是正確的態度。

