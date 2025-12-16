高虹安貪污二審改判無罪 竹市府火速申請復職

停職中的新竹市長高虹安貪汙案二審改判無罪，新竹市政府已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請。（資料照片／李智為攝）

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判7年4月，台灣高等法院二審今（16日）改判貪污案無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。對此，新竹市政府已於宣判後第一時間向內政部提出復職申請，而內政部回應表示，將於收到其復職申請書後依法辦理。

依照《地方制度法》第78條規定，縣市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，就停止職務；經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

新竹市政府民政處表示，已依照相關規定，於今天宣判後第一時間向內政部提出復職申請。



