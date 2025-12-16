高虹安貪污二審無罪將復職！媒體人預言「檢方肯定上訴」網嘆：2026難選了

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新竹市長高虹安涉助理費案二審今（16）日宣判，貪污罪部分改判無罪，僅依公務員登載不實罪判刑6個月、得易科罰金18萬元。判決結果曝光後，網路輿論迅速炸鍋；資深媒體人黃揚明第一時間曬出結果「登登登登！」調侃：「會不會有人跳出來說司法已死。」並猜測檢方肯定還會上訴，下方留言也紛紛熱議「無限抗告之術準備發動」、「2026還是要連任，才是王道」、「唉，屎都潑完了」。

新竹市長高虹安涉助理費案二審今（16）日宣判，貪污罪部分改判無罪，將回歸新竹市政。（圖／資料畫面）

高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費，北檢於2023年8月14日依貪污等罪將其起訴；一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，判處7年4個月徒刑、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得11萬6,514元。停職期間由副市長邱臣遠代理市長職務。高虹安當時否認犯行，並於判決當日宣布退出民眾黨。案件上訴後，台灣高等法院今（16）日上午10時宣判二審結果，改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬元，貪污部分則判決無罪。

廣告 廣告

如今無罪結果出爐，意味著高虹安將復職回歸市政。對此，網上輿論瞬間炸鍋，有人調侃「司法又活了」、「這法官看好2028喔」、「法官會不會變成中共同路人」、「司法隨時會死也隨時會活，台灣的法官自由心證的權利太大了」。

也有網友直言高虹安無罪復職，可能牽動2026地方選舉布局。「2026還是要連任，才是王道」、「藍白新竹市長提名解套了，高虹安復職並爭取連任，民眾黨在新竹市的支持度應該會更加穩固」、「被這樣一搞，明年也難選」、「唉，屎都潑完了」。

更多FTNN新聞網報導

二審逆轉！「貪污罪撤銷」高虹安：將依法完成復職，回到市長崗位

逾2百位國會助理連署反對助理費除罪化 傳6立委下令禁止連署

助理費除罪化惹議！她揭幕後真相：幫助高虹安再戰新竹市長

