高虹安貪污二審逆轉無罪！林志潔「不意外」還有1官司：復職仍分身乏術

記者羅欣怡／新竹報導

高虹安貪污罪逆轉，但仍有誣告官司要面對。（圖／資料畫面）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，今（16日）二審逆轉撤銷貪污罪，僅依《使公務員登載不實罪》判6個月得易科罰金。對此，陽明交大法律學者林志潔表示「並不意外」。

林志潔表示，針對一、二審適用法條跟判決見解不一致部分，相信檢察官一定會上訴到最高法院。因此即使按照地方制度法，高虹安可以即刻復職，但未來時間可想見也是要頻頻跑法院來解決貪污助理費的訴訟。

面對二審的逆轉，林志潔坦言「並不意外」。（圖／翻攝自林志潔臉書）

林志潔提到，除了貪污案外，高虹安和旅美教授陳時奮的誣告案件目前也在最高法院，直言「可想見未來在縣市首長大選中、以及市政處理上，高虹安依舊是分身乏術」。

談到明年的縣市首長大選，林志潔認為，所有政黨都會派出最適任的人選，應以候選人的品操、專業以及城市規劃與熱誠來決定，不太可能將勝選寄託於對手的合作是否破裂，或是對手是否被判有罪，這才是選舉的態度。

