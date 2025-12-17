高虹安貪污撤罪！律師揪2疑點： 嘖嘖稱奇

▲二審逆轉後首現身，高虹安盼儘速恢復市長職。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，律師林智群今（17）日提出兩點質疑，「高等法院判決一出，河道上一堆法律人（含某些司法官）都嘖嘖稱奇。」

停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審大逆轉，改依偽造文書罪判刑6月，並準備復職。對此，林智群在臉書發文表示，「高等法院判決一出，河道上一堆法律人（含某些司法官）都嘖嘖稱奇。」

林智群提出兩點質疑，第一，如果助理費其實是立法委員自己的錢，「為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？」

林智群再問，第二是大水庫理論，「我a了公司福委會的錢500元，去辦活動請同事吃飯，花了1500元，現在法院說我花的錢（1500元）比a的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」

林智群也在該篇貼文留言區表示，「我只知道，我去銀行領自己的錢，不會成立偽造文書罪」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「這才是有黨證無敵」、「法官邏輯錯亂」、「法官掰的理由也太瞎了」、「藍白到底要怎樣才能構成犯罪啊？」、「把高案申請釋憲就很奇葩」、「有人會搞定司法」。

